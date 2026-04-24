Il sindaco ha consegnato il premio Sangiorgese dell'anno 2026 a Francesco Maria Chelli. La cerimonia si è svolta nella sala comunale, con la presenza di diversi rappresentanti locali e cittadini. Chelli, originario di Sangiorgio, è stato scelto per il riconoscimento in occasione della consegna del premio. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’evento, che ha visto anche interventi e ringraziamenti.

? Cosa sapere Il sindaco Valerio Vesprini ha consegnato il premio Sangiorgese dell'anno 2026 a Francesco Maria Chelli.. Il presidente dell'Istat ha celebrato il legame tra il ruolo istituzionale e le radici di Porto San Giorgio.. Il sindaco Valerio Vesprini ha consegnato questa sera il prestigioso riconoscimento del Sangiorgese dell’anno 2026 al professor Francesco Maria Chelli, attuale vertice dell’Istat, durante una cerimonia celebrativa tenutasi nel teatro comunale di Porto San Giorgio. L’atmosfera tra le mura del teatro si è animata con l’esibizione musicale della banda Città di Porto San Giorgio, guidata dal direttore Mirco Barani, che ha fatto da cornice a un momento di profonda appartenenza locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il presidente Istat torna alle radici: è lui il Sangiorgese dell’anno

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