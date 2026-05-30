Marina di Pietrasanta, 30 maggio 2026 – La cerimonia sarà solo su invito e prevede dj set, spettacoli e cocktail. L’appuntamento è a mezzanotte, quando si alzerà il sipario sul Tala Beach, l’ultima avventura imprenditoriale dell’ex ministro del turismo Daniela Santanchè insieme al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo. Il teatro è ancora una volta la Versilia, scelta come buen retiro dopo le dimissioni dal governo Meloni maturate in seguito alla sconfitta nel referendum sulla Giustizia. Si riparte dalla Versilia. Nelle stories pubblicate su Instagram si vede una Santanchè felice e sorridente insieme al compagno Kunz d’Asburgo nel presentare l’inaugurazione di stasera, sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Daniela Santanchè torna in pista. Apre il Tala Beach, l’ultima avventura imprenditoriale dell’ex ministro

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