Nell’ambito di un’operazione di sicurezza coordinata dai Carabinieri, sono stati effettuati controlli straordinari sul territorio di Sant’Agata Li Battiati. Le forze dell’ordine, congiuntamente, hanno svolto verifiche per contrastare la criminalità diffusa, coinvolgendo i militari della stazione locale e altre unità dell’Arma. L’attività rientra nelle iniziative del Comando Provinciale di Catania per aumentare la presenza e la vigilanza nelle aree di competenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di sicurezza coordinata dai Carabinieri. Nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa predisposte dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catania, i militari della Stazione Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati, insieme al N.O.R. della Compagnia di Gravina e con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, coordinata dalla Centrale Operativa di Gravina di Catania, ha visto l’impiego di un dispositivo rafforzato di uomini e mezzi con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e reati predatori nel territorio comunale di Sant’Agata Li Battiati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sant’Agata Li Battiati: controlli straordinari sul territorio

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