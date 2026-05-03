Controlli notturni a Sant’Agata Li Battiati | 36enne aveva droga e un coltello in tasca

Durante un servizio notturno a Sant’Agata Li Battiati, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 36 anni. Durante la perquisizione, sono state trovate droga e un coltello in tasca. L’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Sono in corso gli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo dei Carabinieri sul territorio. Nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno fermato e denunciato un uomo di 36 anni, residente a Mascalucia, ritenuto – sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giudiziaria – responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Lo stesso soggetto è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Catania come assuntore di sostanze stupefacenti. Il comportamento sospetto durante il posto di blocco. Il controllo è avvenuto intorno alle due di notte in via Barriera del Bosco, quando i militari hanno fermato una Nissan per un normale posto di blocco.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Controlli notturni a Sant’Agata Li Battiati: 36enne aveva droga e un coltello in tasca Notizie correlate Amts, collaudi tecnici: presto attiva la tratta Sant'Agata li Battiati-CataniaDa oggi il servizio Amts con il bus di linea Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri che collega i due comuni a Catania è una realtà finalmente vicina. Sant’Agata Li Battiati: fermati due uomini con refurtiva e strumenti da scassoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali e fermo del veicolo sospetto Nel corso di un servizio di controllo del territorio a Sant’Agata Li Battiati,...