Nella notte, due uomini sono stati denunciati dopo aver messo a segno un furto con spaccata in una farmacia di Sant’Agata Li Battiati. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini subito dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno identificato i responsabili. Gli investigatori hanno raccolto elementi utili per ricostruire l’accaduto e hanno confermato che si tratta di due persone coinvolte nel colpo. La dinamica e le modalità del furto sono oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini dei carabinieri dopo il colpo notturno. I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno identificato e denunciato due uomini, di 55 e 59 anni, ritenuti responsabili della spaccata avvenuta lo scorso febbraio ai danni di una farmacia di via Barriera del Bosco. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire nei dettagli quanto accaduto grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti sia nell’esercizio commerciale sia nell’area circostante. La vetrina sfondata con un’auto usata come ariete. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero arrivati sul posto a bordo di una monovolume. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furto con spaccata in farmacia a Sant’Agata Li Battiati, denunciati due uomini

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Video CC: Presi gli autori della spaccata alla farmacia di via Barriera del Bosco

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