Riccardo Pianosi si prepara a tentare il bis iridato ai Mondiali di Formula Kite, dove affronterà il noto atleta Max Maeder in una sfida tra titani. Dopo le competizioni del Trofeo Princesa Sofia e della Semaine Olympique Française, che hanno segnato l’inizio del Sailing Grand Slam 2026, a maggio prenderà il via la fase più importante della vela olimpica con i primi Campionati Mondiali della stagione.

Dopo il Trofeo Princesa Sofia e la Semaine Olympique Française, che hanno inaugurato il Sailing Grand Slam 2026, a maggio si comincia a fare veramente sul serio con lo svolgimento dei primi Campionati Mondiali della stagione per la vela olimpica. Da lunedì 11 a sabato 16 maggio in Portogallo si terrà infatti la rassegna iridata di Formula Kite, classe che ha fatto il suo debutto a cinque cerchi nel 2024 in Francia e che verrà riproposta anche a Los Angeles 2028. Sarà nello specifico Viana do Castelo (circa 75 km a nord di Porto) ad ospitare l’evento più importante dell’anno per il Kite olimpico, che incoronerà i nuovi campioni del mondo della specialità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula Kite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Curling, Constantini e Mosaner iscritti ai Mondiali di doppio misto! Obiettivo bis iridato per gli azzurriLa coppia d’oro del curling italiano sta per tornare sul ghiaccio in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di doppio misto, in programma a Ginevra...

Leggi anche: Da Palermo ai mondiali, Antonino Cirivello vola in Uzbekistan per il sogno iridato