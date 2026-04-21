Lo Sporting Predappio è campione | con la vittoria a Punta Marina torna in Prima Categoria

Lo Sporting Predappio ha conquistato il titolo del Girone N di Seconda Categoria grazie alla vittoria per 3-1 sul campo della Punta Marina. La vittoria permette alla squadra di tornare in Prima Categoria dopo un anno di assenza. La partita si è disputata a Punta Marina, con il risultato finale che ha assegnato lo scudetto alla formazione di Predappio.

La vittoria per 3-1 sul campo della Punta Marina consegna il titolo del Girone N di Seconda Categoria allo Sporting Predappio, che torna subito in Prima Categoria un anno dopo la retrocessione. C'è voluta una stagione intera di sacrifici, compattezza e lavoro quotidiano, ma il risultato parla da.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio stende la capolista MarinaEcco i risultati e i marcatori forlivesi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Calcio, Terza categoria. Montagna, Retignano e Sporting Marina okIn Terza categoria si è giocata la 17ª giornata di campionato che nel girone B di Lucca corrispondeva alla 2ª di ritorno mentre in quello unico di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo Sporting Predappio è campione: con la vittoria a Punta Marina torna in Prima Categoria; Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; Scheda Real - Seconda Categoria Ravenna - Girone N Emilia-Romagna. Sporting, una Noite perfeita: dal gol di Suarez alla prima volta di NelPer la prima volta nella storia, lo Sporting Club giocherà i quarti di finale di Champions League dove affronterà l'Arsenal del grande ex Gyokeres Ma andiamo con ordine, perché prima della rimonta ... gianlucadimarzio.com CI SIAMO: 90 MINUTI PER LA STORIA! Un fine settimana che può valere un'intera stagione per lo Sporting Predappio! La nostra Prima Squadra è a un passo dal traguardo, ma prima ci sono gli impegni dei nostri fantastici ragazzi del Settore Giovanile a c - facebook.com facebook