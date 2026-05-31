Sanremo 2027 potrebbe adottare un nuovo metodo di selezione per l’Eurovision, con Stefano De Martino come conduttore. La manifestazione si prepara a una possibile svolta che potrebbe modificare le modalità di scelta dei rappresentanti italiani. La proposta di cambiamento riguarda l’organizzazione e le procedure di selezione, in vista della partecipazione all’Eurovision Song Contest. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali delle modifiche, ma l’attenzione si concentra sulla direzione che prenderà il festival.

Potrebbe cambiare tutto da Sanremo 2027. Con Stefano De Martino alla conduzione, il Festival si prepara a una rivoluzione nella selezione per l’Eurovision. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’industria musicale avrebbe spinto e ottenuto una modifica: il rappresentante italiano all’Eurovision non sarà più scelto in automatico tra chi vince l’Ariston. Eurovision e musica italiana: due mondi diversi Il punto è chiaro: l’Eurovision premia lo spettacolo, la performance, l’impatto scenico. La musica italiana ragiona su altri canoni, più legati al brano e all’interpretazione. Per questo, secondo le fonti, servirebbe una gara che metta al centro proprio la competitività “da palco europeo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo 2027 verso la svolta: su De Martino pesa la rivoluzione in vista dell’Eurovision

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