Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe avere due vincitori invece di uno e includere una serata dedicata all’Eurovision. La novità è stata riportata da indiscrezioni, senza conferme ufficiali. Finora, ogni edizione ha premiato un solo vincitore. La possibilità di due premi e di una serata Eurovision rappresenta un cambiamento rispetto alle edizioni passate. La produzione non ha ancora commentato le ipotesi circolate.

Se fino a oggi il Festival di Sanremo è sempre stato una corsa verso un solo traguardo, l’edizione 2027 potrebbe far cambiare parecchio le cose. Tra le tante ipotesi che vorticano attorno alla prima edizione che vede come conduttore Stefano De Martino, spunta una possibile novità che riguarda direttamente la gara e il rapporto con l’ Eurovision Song Contest. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a circolare un’indiscrezione che potrebbe ridisegnare il futuro della kermesse. Una voce che, se confermata, porterebbe sul palco dell’Ariston due vincitori diversi e una quarta serata completamente ripensata. Una mossa che guarda sempre di più al mercato internazionale e al pubblico europeo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Sanremo 2027 con due vincitori e una serata Eurovision”: l’indiscrezione

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