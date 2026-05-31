Un gruppo di atleti di corsa del Sannio ha organizzato una staffetta per raccogliere fondi destinati a iniziative di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso diverse tappe, portando avanti un obiettivo comune. L'evento è stato promosso dall’associazione sportiva locale e ha visto la partecipazione di persone di varie età. I fondi raccolti saranno destinati ad attività di supporto sociale e assistenza a persone in difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Quando lo sport incontra la solidarietà, nascono storie che meritano di essere raccontate. Ancora una volta la Sannio Runners ASD Dropexpress, guidata dal presidente Giorgione, ha dimostrato che la corsa non è soltanto competizione, ma soprattutto condivisione, altruismo e sostegno verso chi ha più bisogno. Nella splendida cornice di Airola, in occasione della Rotarun, gli atleti della società hanno risposto presente con entusiasmo, trasformando ogni chilometro percorso in un messaggio di speranza e generosità. Una partecipazione straordinaria che ha visto protagonisti Fortunato Stuppia, Umberto Esposito, Daniela Napolitano, Sergio Calandro, Nicola De Blasio, Roberto Pica, Bruno Manni e Vincenzo Sarracino, autentici ambasciatori dei valori più nobili dello sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sannio Runners Asd DropExpress: cuore, gambe e… solidarietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli atleti della Sannio Runners Dropexpress ad AgropoliGli atleti della Sannio Runners Dropexpress hanno partecipato a una mezza maratona che si è svolta tra Paestum e Agropoli.

Sannio Runners Dropexpress protagonista alla Lauro City Run nella Domenica delle PalmeNella Domenica delle Palme, la squadra di corsa locale si è distinta alla Lauro City Run, una manifestazione che si svolge nella città.