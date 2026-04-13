Gli atleti della Sannio Runners Dropexpress ad Agropoli

Gli atleti della Sannio Runners Dropexpress hanno partecipato a una mezza maratona che si è svolta tra Paestum e Agropoli. La gara, che si corre in un contesto storico, ha visto una numerosa squadra schierata, guidata dal presidente, un avvocato. L’evento si è svolto in una cornice caratterizzata da monumenti antichi e paesaggi costieri, attirando numerosi partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La mezza maratona, disputata nella splendida cornice storica tra Paestum e Agropoli, ha visto brillare la folta rappresentanza della squadra guidata dal presidente, l’avvocato Giorgione. Protagonisti della giornata gli atleti Matteo Varricchio con un eccellente 1.29 alla sua prima Mezza maratona (giovanissimo) Fortunato Stuppia 1.31 umile e potente, Luca Bagnoli, Sergio Calandro, Felice De Matteo, Alessio De Cristofaro e la straordinaria Annapia De Rienzo, che ha conquistato un prestigioso terzo posto di categoria. Oltre 1500 partecipanti hanno preso parte a una gara a tratti durissima, che però non ha fermato l’armata Sannio Runners dropexpress che oramai è sempre presente nelle gare podistiche regionali e non.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gli atleti della Sannio Runners Dropexpress ad Agropoli Sannio Runners Dropexpress, doppio impegno nel weekend podisticoTempo di lettura: < 1 minutoLa Sannio Runners Dropexpress protagonista in due importanti appuntamenti podistici del weekend. Sannio Runners Dropexpress protagonista alla Lauro City Run nella Domenica delle PalmeTempo di lettura: 2 minutiNella suggestiva atmosfera della Domenica delle Palme, la Sannio Runners Dropexpress si conferma ancora una volta...