Sannio Runners Dropexpress protagonista alla Lauro City Run nella Domenica delle Palme

Nella Domenica delle Palme, la squadra di corsa locale si è distinta alla Lauro City Run, una manifestazione che si svolge nella città. I partecipanti hanno affrontato i percorsi previsti, con alcuni atleti che hanno concluso la gara in tempi significativi. La manifestazione ha visto anche la presenza di numerosi spettatori lungo il tracciato, coinvolgendo diverse fasce di pubblico e appassionati di corsa.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella suggestiva atmosfera della Domenica delle Palme, la Sannio Runners Dropexpress si conferma ancora una volta protagonista nel panorama podistico, portando con orgoglio i propri colori in occasione della Lauro City Run, una gara di 10 km tanto affascinante quanto impegnativa. Tra i partecipanti si è distinto Nicola De Blasio, alla sua prima esperienza su questo percorso, che ha saputo affrontare la competizione con determinazione e concentrazione, ottenendo un tempo di grande rilievo. Una prestazione che lascia ben sperare per il futuro e testimonia il valore dell’atleta. Merita una menzione speciale anche Luca Iuliano, esempio di forza e resilienza, che ha scelto di non rinunciare alla gara nonostante gli infortuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Runners Dropexpress protagonista alla Lauro City Run nella Domenica delle Palme Articoli correlati Leggi anche: Sannio Runners Dropexpress in evidenza a Sant’Antonio Abate Sannio Runners Dropexpress, doppio impegno nel weekend podisticoTempo di lettura: < 1 minutoLa Sannio Runners Dropexpress protagonista in due importanti appuntamenti podistici del weekend.