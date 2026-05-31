I sindaci del Materano si sono riuniti per discutere dei fondi del PNRR destinati alla sanità locale. Durante l’incontro, sono state poste domande sui cambiamenti possibili nei servizi sanitari nelle aree più periferiche e sui finanziamenti necessari per le nuove Case della Comunità. Il focus principale è stato sull’utilizzo dei fondi per migliorare l’assistenza sanitaria nei comuni più piccoli e isolati.

? Domande chiave Come cambieranno i servizi sanitari nei comuni più periferici del Materano?. Quali nuovi fondi PNRR finanzieranno le Case della Comunità locali?. Come funzionerà il nuovo protocollo tra l'ospedale Madonna delle Grazie e il Crob?. Chi garantirà l'effettiva attivazione della Breast Unit per le pazienti oncologiche?.? In Breve Assessore Cosimo Latronico e direzione ASM discutono progetti PNRR in Sala Mandela.. Protocollo tra ospedale Madonna delle Grazie e Irccs Crob di Rionero per chirurgia senologica.. Nuova rete territoriale prevede Case della Comunità e Centrali operative per i comuni.. Sindaco Antonio Nicoletti punta sulla razionalizzazione risorse per servizi sanitari di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità nel Materano: i sindaci al tavolo per i nuovi fondi PNRR

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