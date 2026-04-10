Due consiglieri regionali della Basilicata hanno presentato un'interrogazione urgente alla Presidenza della Giunta per segnalare il blocco dei progetti sanitari collegati alla Missione 6 del PNRR. L'intervento si concentra sulla sospensione delle iniziative e sui rischi di perdita dei fondi destinati alla sanità locale. La questione riguarda specificamente i progetti finanziati attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza.

I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza della Giunta per denunciare il blocco dei progetti sanitari legati alla Missione 6 del Pnrr. La richiesta punta a chiarire le ragioni dietro l’assenza totale di strutture attive nonostante le scadenze imminenti. Il vuoto infrastrutturale tra i cronoprogrammi del Pnrr. I numeri delineano un quadro di paralisi operativa che colpisce la rete sanitaria lucana. Nonostante il piano prevedesse la realizzazione di 19 Case di Comunità e 5 Ospedali di Comunità, ad oggi il conteggio delle strutture operative in Basilicata è fermo allo zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persi

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