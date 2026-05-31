Il Molise si posiziona al quinto posto in Italia per il numero di prime visite mediche effettuate. Le statistiche si riferiscono alle liste d’attesa e ai tempi di prenotazione. Sono stati adottati nuovi criteri di priorità per le prenotazioni, ma non sono state fornite dettagli specifici su come sono stati ottenuti i risultati o sui criteri di priorità aggiornati.

? Domande chiave Come sono stati ottenuti questi risultati nelle liste d'attesa?. Quali sono i nuovi criteri di priorità usati per le prenotazioni?. Chi ha coordinato la gestione dei servizi sanitari regionali?. Quali aree di miglioramento hanno individuato i commissari alla sanità?.? In Breve Diagnostica strumentale al settimo posto nazionale per il periodo gennaio-aprile 2026.. Angelo Tanese presenta la nuova Piattaforma nazionale delle Liste di attesa.. I commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo coordinano la riorganizzazione sanitaria.. Monitoraggio basato sulle quattro diverse classi di priorità per ogni prestazione.. Il Molise tiene il passo nella sanità: prime visite e diagnostica ai vertici nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il Molise è 5° in Italia per le prime visite mediche

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