È partita in Calabria la sperimentazione del servizio “ Prenotazioni Prestazioni Sanitarie CUP Calabria ”, che permette ai cittadini residenti o domiciliati nella regione di prenotare, modificare e disdire esami e visite specialistiche direttamente all’ufficio postale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Poste Italiane, Regione Calabria e Azienda Zero. In questa prima fase il servizio è attivo in cinque sedi della provincia di Reggio Calabria: Rosarno, Gioiosa Ionica, Monasterace Marina, Lazzaro-Motta San Giovanni e San Luca. Ecco come funziona. Vista: il Calendario delle Visite Mediche Oculistiche e il numero verde X Come funziona il servizio e quanto costa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Calabria le visite mediche si prenotano (anche) all’ufficio postale

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