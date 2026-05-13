Lavoro e malattia orari e controlli | come funzionano le visite mediche

In Italia, il sistema che regola le visite mediche per i lavoratori in malattia sta subendo modifiche, con un aumento del numero di medici autorizzati a effettuare controlli ispettivi dell’Inps. Questi controlli mirano a verificare la correttezza delle dichiarazioni di malattia e a gestire gli orari di lavoro e le assenze. È in atto un processo di riforma delle procedure e delle modalità di verifica.

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(Adnkronos) – Più medici abilitati ai controlli ispettivi Inps sui lavoratori in malattia, con l'obiettivo di controlli più frequenti, e un nuovo servizio online dedicato per i datori di lavoro che vogliono richiedere visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia, disponibile sulla Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd). Sono le novità introdotte per il 2026. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Malattia, come funzionano visite fiscali e controlli dell’azienda per chi lavora in smart workingLe visite fiscali seguono le stesse regole quando il dipendente lavora in smart working o in presenza: quando è in malattia deve essere reperibile... Leggi anche: Malattia, cambiano i controlli Inps: i nuovi orari delle visite fiscali Temi più discussi: Lavoro e malattia, orari e controlli: come funzionano le visite mediche; Malattia, cambiano i controlli Inps: i nuovi orari delle visite fiscali; Nuovi orari per la visita fiscale Inps, rivoluzione 2026: le fasce dei controlli per malattia; Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici nel 2026. Come posso [44F] incoraggiare il mio ragazzo [56M] a trovare un lavoro così posso riprendermi dall'esaurimento e dalla malattia cronica? - reddit.com reddit Essere mamma e lavoratrice in Italia significa affrontare ostacoli come carichi mentali, poca flessibilità e servizi insufficienti. Dal sondaggio su 3mila madri emerge la richiesta di più diritti e supporto vero. #FestaDellaMamma #MammeELavoro 2lnk.io/DnHDX x.com Lavoro e malattia, orari e controlli: come funzionano le visite mediche(Adnkronos) – Più medici abilitati ai controlli ispettivi Inps sui lavoratori in malattia, con l’obiettivo di controlli più frequenti, ... cremonaoggi.it Malattia, cambiano i controlli Inps: i nuovi orari delle visite fiscaliReperibilità uguale per dipendenti pubblici e privati. Le nuove regole aumentano l’attenzione su assenze, documenti e conseguenze economiche per chi non si fa trovare a casa ... ilgiornale.it