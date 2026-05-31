Sangalli riceve il premio Casadei | omaggio alla cultura romagnola

Notizia in breve

Un rappresentante della musica romagnola ha ricevuto il premio Casadei, dedicato alla cultura locale. La cerimonia si è svolta in un ambiente che celebra le tradizioni della regione. La premiazione ha coinvolto anche un imprenditore locale, noto per il suo impegno nel promuovere il territorio attraverso eventi e iniziative culturali. La consegna del riconoscimento ha sottolineato il ruolo della musica e della cultura come elementi chiave nel rafforzare il turismo nella zona.