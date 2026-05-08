Piacenza | Nereo Parisotto riceve il premio ICTA alla carriera

A Piacenza, un imprenditore locale ha ricevuto il premio ICTA alla carriera durante un evento dedicato all’innovazione tecnologica. La serata ha visto anche approfondimenti su come alcune aziende della zona siano riuscite ad espandersi sui mercati internazionali, tra cui Dubai. Sono stati presentati inoltre i protagonisti dietro lo sviluppo della tecnologia BlueSky, un nuovo sistema di comunicazione digitale.

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? Domande chiave Come ha fatto una realtà locale a conquistare mercati come Dubai?. Chi sono i protagonisti dietro la nuova tecnologia BlueSky?. Perché il sistema BlueSky è diventato fondamentale per i grandi cantieri?. Quali strategie permetteranno al gruppo di dominare il mercato post-PNRR?.? In Breve Percorso iniziato nel 1986 con Ponteggi Euroedile a Postioma di Paese.. Gruppo con oltre 300 dipendenti attivo in mercati come Emirati e Australia.. Premio IDRA al sistema BlueSky ritirato da Alessandro Zanatta e Manuela Zanier.. Tecnologia BlueSky testata sul viadotto sul Po presso Occhiobello nel territorio rovigese.. Nereo Parisotto riceve il premio alla carriera ICTA 2026 durante le Giornate Italiane del Calcestruzzo a Piacenza, segnando un traguardo fondamentale per l’eccellenza edilizia del Nordest.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: Nereo Parisotto riceve il premio ICTA alla carriera Notizie correlate Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l’omaggio al paroliere(Adnkronos) – Mogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Jim Carrey riceve il Premio César alla carriera: l’eredità di un attore strabiliante“Vi amo tutti dal fondo del cuore”: Jim Carrey è stato premiato ieri sera all’Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a...