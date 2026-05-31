San Mauro crisi in giunta | Carosso spiega lo stallo del piano regolatore

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stallo sul piano regolatore a San Mauro blocca il futuro del Comune. La crisi in giunta si è approfondita con la rottura tra la Lista Guazzora e il PD, causando una frattura insanabile. La situazione ha portato a un rallentamento nei lavori e nelle decisioni legate allo sviluppo urbanistico. La mancata intesa tra le due forze politiche ha impedito di raggiungere un accordo sulla revisione del piano regolatore, lasciando l’iter sospeso.

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? Punti chiave Perché lo stallo sul piano regolatore blocca il futuro di San Mauro?. Chi ha causato la frattura insanabile tra Lista Guazzora e PD?. Come influirà la rimozione di Rastelli sulla tenuta della giunta?. Quali decisioni prenderà il PD per evitare la crisi politica?.? In Breve Frattura tra Lista Guazzora e PD radicata fin dalle primarie del 2021.. Stallo piano regolatore causato da divergenze su parco agricolo e indirizzi urbanistici.. Carosso difende l'operato di Rastelli pur riconoscendo divergenze con la sindaca Guazzora.. Centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e M5S presenta mozione sfiducia.. San Mauro, il terremoto non accenna a fermarsi dopo le dimissioni di Miatton e la revoca di Rastelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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