San Benedetto | stallo elettorale e crisi dei leader locali

A San Benedetto, le elezioni si sono concluse senza un chiaro vincitore e i leader locali mostrano segni di crisi. La partecipazione alle ultime regionali nelle Marche si è fermata al 50,01% degli aventi diritto, evidenziando una crescente disaffezione politica tra i cittadini. La mancanza di un risultato definito e le difficoltà dei leader caratterizzano questa fase politica nella zona.

La disaffezione politica nelle Marche si traduce in numeri spietati: alle ultime regionali di settembre, solo il 50,01% degli aventi diritto ha votato. A San Benedetto del Tronto, con le elezioni per il nuovo sindaco fissate per il 24 e 25 maggio, i partiti non hanno ancora indicato i candidati ufficiali. Il calo dell’affluenza elettorale è stato di quasi dieci punti rispetto a cinque anni fa, lasciando metà della popolazione in casa. In questo scenario di vuoto istituzionale, la città più popolosa della provincia si trova in una situazione di stallo, dove l’incertezza sui nomi dei candidati genera ulteriore disorientamento negli elettori già scettici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: stallo elettorale e crisi dei leader locali Articoli correlati San Benedetto, estate elettorale tra degrado e richieste: i comitati chiedono ascolto ai candidati sindaco.San Benedetto del Tronto si prepara ad un’estate elettorale con una fotografia ben precisa del suo tessuto urbano: un degrado che, secondo i comitati... Commemorazione storica a San Benedetto e Paganica per l’eroe Camiscioni, ricordato con riti e testimonianze localiDomenica al campo Nelson Mandela si gioca una partita che va oltre il risultato in classifica. Una selezione di notizie su San Benedetto Argomenti discussi: Giuseppe Barboni: Mi candido sindaco e lancia la lista Sicurezza Tolleranza Zero (Video); Elezioni in Provincia, il Pd: Uniti per riconfermare Sergio Loggi. Pd, la maggioranza predica unità: «Primarie? Bocciate con voto democratico. Insieme possiamo vincere a San Benedetto»Conferenza stampa fiume: «Avevamo proposto l'ingresso della minoranza con Alessandro Marini e Margherita Sorge. Non abbiamo avuto alcun riscontro» ... lanuovariviera.it