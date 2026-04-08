Piano regolatore del porto al via l' iter per acquisire il finanziamento da 9 milioni

A Gallipoli è iniziato il percorso per ottenere un finanziamento di 9 milioni di euro destinato al Piano regolatore portuale. Si tratta di un procedimento di formazione e approvazione di uno strumento di pianificazione che ancora manca alla città. Nonostante una delibera di indirizzo approvata nel 2016 dalla giunta comunale, il piano non è stato ancora formalmente adottato. Il processo rappresenta un passo importante per lo sviluppo del porto locale.

GALLIPOLI - Parte il procedimento di formazione e approvazione del Piano regolatore portuale di Gallipoli, strumento di pianificazione di cui la città non si è ancora dotata e che, nonostante la delibera di indirizzo del 2016, varata dalla giunta comunale del primo governo Minerva, non si è poi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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