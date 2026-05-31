Le scadenze calzano a pennello: nel 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco e nel 2028 compirà 100 anni la statua " Cantico della luce " dello scultore Arturo Tomagnini. Ecco spiegata l’emozione della comunità camaiorese per l’inaugurazione della statua, dopo il lungo restauro, con il riposizionamento sul suo basamento originale. La cerimonia si terrà sabato 6, alle 18, prima dell’inizio del lavoro dei maestri Tappetari per il Corpus Domini. L’opera era la copia di un’altra scultura in bronzo realizzata per l’Esposizione di Torino del 1927. La copia camaiorese in marmo fu inaugurata in piazza Diaz il 29 aprile 1928, ma nel 1944 il tragico bombardamento costato la vita a decine di civili distrusse la testa e le braccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco restaurato. La statua di Tomagnini tornerà in piazza Diaz

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