Piazza San Francesco | al via l' impermeabilizzazione del solaio della piazza di Cava

È iniziata la manutenzione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, con i lavori di impermeabilizzazione del solaio della piazza. Sotto questa area, sarà realizzato un parcheggio per i veicoli. La riqualificazione riguarda principalmente questa operazione tecnica, che interessa direttamente la struttura della piazza. I lavori sono in corso e coinvolgono le modalità di tutela e miglioramento dello spazio pubblico.

In corso la riqualificazione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, per l'impermeabilizzazione del solaio della piazza, al di sotto della quale sorgerà un parcheggio. Dalle foto di Antonio Capuano, si notano i rotoloni in TNT (tessuto non tessuto), messi in opera a protezione del manto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Paura in piazza del Plebiscito, cade una pietra dal colonnato della basilica di San Francesco di PaolaNel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in Piazza Plebiscito, lato rampe... Controlli antidroga in piazza San Francesco: in azione le unità cinofile della PoliziaControlli mirati antidroga nella serata di oggi in Piazza San Francesco, a Salerno, dove sono entrate in azione le unità cinofile della Polizia... Temi più discussi: Tre giorni con San Francesco, l’omaggio al Poverello richiama ed emoziona; Aboca e Custodia Generale Sacro Convento di San Francesco in Assisi, in collaborazione con C.B.A. e Laudato Si’, insieme per celebrare l’Armonia nel Giorno della Terra; Truck Tour Banca del cuore – piazza San Francesco – Matera; A Teramo il Mercato in Piazza di Campagna Amica nel piazzale San Francesco. Latina, inaugurata la nuova piazza San Francesco riqualificata grazie al progetto Click To Be Green di ItalgasÈ stata inaugurata la nuova piazza San Francesco, completamente riqualificata grazie al progetto promosso dal Comune di Latina e da Italgas nell’ambito del programma ambientale Click To Be Green. ilmessaggero.it San Francesco: il rinnovo. Aiuole, fiori e sfere di luceNuova veste per la piazza San Francesco – prezioso tassello del centro storico le cui origini risalgono al XIII e XIV secolo – disegnata seguendo due parole d’ordine: illuminazione e decoro. C’è, ... lanazione.it Un tappeto rosa che sorprende In piazza San Francesco la fioritura trasforma tutto e conquista sguardi e smartphone. Un dettaglio semplice che sta facendo il giro del web. - facebook.com facebook