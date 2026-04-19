Monreale la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San Francesco

A Monreale, la statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata rimossa dall’altare della chiesa di San Francesco e successivamente ricollocata nello stesso luogo, ripristinando la posizione originale. L’intervento di restauro e il successivo posizionamento sono stati effettuati nelle ultime settimane, consentendo alla statua di tornare ad adornare l’altare come in passato. La chiesa torna così a mostrare uno dei suoi elementi più rappresentativi.

Monreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco, ritrovando lo splendore originario. L’effige, probabilmente attribuibile allo scultore Quattrocchi, è stata oggetto di un restauro finanziato con un contributo regionale di 10 mila euro, grazie all’intervento del deputato regionale Marco Intravaia, da sempre legato alla parrocchia di San Francesco. Il recupero si è reso necessario per le condizioni conservative della statua, le cui superfici erano alterate da numerosi strati di colore sovrapposti nel tempo. L’intervento ha consentito di recuperare le tonalità cromatiche originarie, restituendo all’opera il suo valore artistico e devozionale.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San Francesco Notizie correlate Leggi anche: Negati i funerali in chiesa al boss Mimmo Belfiore. Don Ciotti: “Non mettiamo un uomo di sangue sull’altare dei santi” "Riaprite la chiesa di San Francesco: è la culla della nostra storia"“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ho sollevato il tema della riapertura della Chiesa di San Francesco in occasione del Giubileo di S. Una raccolta di contenuti Marconi, svelata la statua di San Francesco che darà anche il nome all'ex ponte dell'IndustriaEra il ponte dell'Industria, per i romani è sempre stato il «ponte di ferro», o meglio «de fero», da oggi si chiama anche ponte San Francesco, con tanto di statua del «Poverello di Assisi». Per la ... roma.corriere.it Il ponte dell'Industria adesso porta anche il nome di San Francesco, svelata la statua in bronzoInaugurato a metà lo scorso 20 marzo - dopo l'incendio e i lavori di ristrutturazione durati 20 mesi - il Ponte dell'Industria viene nuovamente restituito alla città, questa volta completamente ... romatoday.it