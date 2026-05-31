Samurai Jay svela a Domenica In | Ho avuto un periodo di vuoto volevo scappare all’estero la mamma in lacrime

Samurai Jay è stato ospite a Domenica In, dove ha parlato di un momento difficile della sua vita. Ha raccontato di aver vissuto un periodo di vuoto, durante il quale aveva pensato di partire all’estero per sfuggire alla situazione. La sua famiglia, in particolare la madre, si è mostrata molto emozionata durante l’intervista. Jay ha spiegato come le scelte sbagliate e la mancanza di stimoli lo abbiano quasi portato ad abbandonare la musica e il paese.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Samurai Jay ha ripercorso uno dei periodi più bui della sua vita, quando l'assenza di stimoli e le persone sbagliate lo avevano quasi spinto ad abbandonare la musica e l'Italia. La commozione della madre in studio: "Mi sentivo impotente, ho pregato per lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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