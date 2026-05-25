Samurai Jay ha condiviso le difficoltà degli anni passati, parlando di episodi di bullismo e di un calo di peso che lo hanno spinto a temere per la propria salute. Recentemente, ha ottenuto un grande successo durante il Festival di Sanremo 2026, con un'esibizione che ha riscosso entusiasmo e ha portato a un rapido incremento della popolarità. La sua performance è stata caratterizzata da un sorriso luminoso e da uno stile musicale dal ritmo latino.

Sorriso smagliante, verve estiva dal ritmo latino e un successo esploso in una settimana sola: quella del Festival di Sanremo 2026. Samurai Jay è entrato nelle playlist e nella testa di tutti con Ossessione, firmando una di quelle hit che non si scrollano via facilmente. Ma dietro all’allegria genuina che mette sul palco e sui social, si nasconde un passato tutt’altro che leggero. Bullismo quotidiano, disturbi alimentari, una paura vera di non farcela: elementi che Samurai Jay ha scelto di raccontare a Nicolò De Devitiis. Samurai Jay, i problemi di bullismo. Samurai Jay si è fatto conoscere negli ultimi tempi anche grazie a un’attitudine esplosiva: energia contagiosa e quel modo di muoversi sul palco che sembra sempre sul punto di intonare in un ritornello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samurai Jay racconta gli anni più difficili. Il bullismo e la perdita di peso: “Ho avuto paura”

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