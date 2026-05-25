Samurai Jay ha raccontato di aver vissuto un’adolescenza difficile, segnata da episodi di bullismo e discriminazione. Ha anche riferito di aver sofferto di disturbi alimentari durante quel periodo. La sua testimonianza è stata condivisa nella puntata di ieri di Le Iene, in un servizio realizzato dall’inviato Nicolò De Devitiis.

Samurai Jay è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri de Le Iene con il servizio girato insieme all'inviato del programma Nicolò De Devitiis. I due hanno trascorso insieme 48 ore e il cantante si è lasciato andare moltissimo a confessioni inedite che hanno spiazzato tutti. Tra le varie cose ha fatto sapere di aver avuto dei disturbi alimentare quando era più piccolo, era arrivato a pesare 105 chili ma dopo sei mesi ne aveva persi oltre quaranta. Come? Smettendo di mangiare, spesso davanti alla madre faceva finta per non farla preoccupare ma poi andava in bagno e vomitava tutto. Quando si è sentito male gli hanno fatto fare le analisi del sangue e tutti i suoi valori erano sballati, non stava affatto bene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Samurai Jay e l’adolescenza difficile tra bullismo e discriminazione: “Ho avuto anche disturbi alimentari”

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Samurai Jay pesava più di 100 kg e ha rischiato di morire, ecco la sua storia di violenze tremende

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