Samb-Fedeli non si fa L’ex rossoblù verso Terni

Il ritorno di Franco Fedeli alla guida della Samb è sfumato. L’ex presidente aveva annunciato di voler investire due milioni di euro per la costruzione della nuova squadra, ma l’operazione non sarà realizzata. La trattativa sembra essere saltata e l’interessamento si è interrotto. Fedeli non parteciperà più al progetto di rilancio del club. La possibilità di un suo coinvolgimento si è definitivamente dissolta, lasciando il futuro della squadra senza questa ipotesi di investimento.

Si allontana il possibile ritorno di Franco Fedeli alla Samb. L’ex presidente rossoblù aveva preannunciato di mettere sul tavolo due milioni di euro per la costruzione della nuova squadra, ma quest’operazione è destinata a restare una semplice utopia. Innanzitutto perché due personalità forti come il presidente Massi e Fedeli difficilmente potrebbero riuscire a trovare un punto di incontro per una possibile cogestione ma soprattutto perché l’imprenditore romano sembra avere orientato i suoi obiettivi verso Terni. Secondo i media umbri, infatti, ci sarebbero stati in questi giorni contatti continui tra Fedeli e il sindaco Stefano Bandecchi che sta provando a convincerlo nel prendere parte al nuovo progetto del sodalizio rosso-verde che ripartirà dalla Serie D dopo la fusione con l’ Orvietana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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