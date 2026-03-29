Non si ferma all'alt in auto e prosegue verso la processione a Gallipoli agente salva i fedeli e resta ferito

Un uomo di 65 anni, che aveva ignorato un'auto di polizia che tentava di fermarlo, ha proseguito la sua corsa verso la processione della Madonna Addolorata a Gallipoli. Un agente della polizia locale è intervenuto per bloccare il veicolo, riuscendo a evitare che investisse i presenti. Durante l'intervento, l'agente è rimasto ferito.

Un 65enne è stato bloccato da un agente della polizia locale prima che potesse travolgere i fedeli che si trovavano in strada per la processione della Madonna Addolorata a Gallipoli. Il poliziotto è stato travolto dall'auto ed è rimasto ferito. In ospedale ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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