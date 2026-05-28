trail sacred forests di domenica presenta al via un autentico parterre de roi

Domenica si è svolta la gara Trail Sacred Forests, con la partecipazione di numerosi atleti di rilievo nel panorama del trail italiano. La competizione ha visto il via di un numeroso gruppo di corridori, tra cui alcuni tra i più noti nel settore. La manifestazione si è svolta in un contesto naturale, con percorsi all’interno di aree boschive. La giornata ha registrato un afflusso consistente di pubblico e partecipanti.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Come sua abitudine, il con tante stelle del trail italiano. Alcuni sono ormai degli habitué della corsa di Badia Prataglia dotata di un prestigio unico, avendo ospitato in passato anche il Campionato Mondiale di specialità. Torna ad esempio Carlo Salvetti, che nel bellissimo borgo aretino ha già vinto in passato il percorso lungo quando era di 80 km. Salvetti correrà sui 75 km confrontandosi con Matteo Anselmi primo in aprile all’Elba Trail e secondo a maggio al Trail Mottarone, mentre nella 50 km saranno al via Alessio Donati quest’anno vincitore dell’Alpe della Luna Trail, Andrea Lanfri e Asia Menci appena tornata dalla Marathon des Sables. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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