Trail Sacred Forests a Badia Prataglia
Domenica 31 maggio si è svolto il Trail Sacred Forests a Badia Prataglia. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco del trail italiano. La competizione si è svolta attraverso i sentieri della foresta sacra, con un percorso che ha attirato molti appassionati. Non sono stati segnalati incidenti o problemi rilevanti durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla partecipazione o sui risultati.
Il Trail Sacred Forests di domenica 31 maggio presenta al via un autentico parterre de roi con tante stelle del trail italiano. Alcuni sono ormai degli habitué della corsa di Badia Prataglia, dotata di un prestigio unico avendo ospitato in passato anche il Campionato Mondiale di specialità. Torna. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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