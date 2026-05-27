Notizia in breve

Domenica 31 maggio si è svolto il Trail Sacred Forests a Badia Prataglia. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco del trail italiano. La competizione si è svolta attraverso i sentieri della foresta sacra, con un percorso che ha attirato molti appassionati. Non sono stati segnalati incidenti o problemi rilevanti durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla partecipazione o sui risultati.