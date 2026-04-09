Stagione più lunga ma il salvamento non basta La Cgil | Il problema non è la scuola ma le condizioni di lavoro

Con l'inizio della stagione balneare, le associazioni dei balneari di Rimini hanno riproposto le loro richieste in vista delle prossime riunioni sull’ordinanza. La Cgil sottolinea che il problema non riguarda la scuola, ma le condizioni di lavoro nel settore. Nonostante la stagione sia più lunga del passato, il servizio di salvataggio non sembra essere sufficiente a garantire la sicurezza dei bagnanti.

Con l’avvio della stagione balneare tornano anche le richieste delle associazioni dei balneari riminesi, puntualmente riproposte in vista delle riunioni sull’ordinanza balneare. Ma dal fronte sindacale si alza una voce critica: per la Filcams Cgil non bastano interventi parziali, serve un cambio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Parma tra le province più ricche, ma il lavoro non basta piùParma si conferma tra le province con i redditi medi più alti dell’Emilia-Romagna, ma questo primato non basta più a garantire sicurezza economica.

Sono oculate, risparmiose, consapevoli, più formiche che cicale. Utilizzano il denaro per condividere le spese di famiglia, ma non rinunciano a qualcosa per sé. Il rapporto delle donne con le risorse economiche sta cambiando. Ma la strada per la parità resta lungaEra il 1929 e, mentre Wall Street stava per crollare, Virginia Woolf dava alle stampe Una stanza tutta per sé, libriccino prezioso per capire di cosa...

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