Il ministero della Giustizia ha annunciato che Confindustria sta lavorando da tempo a una modifica delle norme 231. Nordio ha riferito che il processo è in uno stato avanzato e che si sta procedendo con i lavori di revisione. La modifica riguarda la competenza del ministero stesso e mira a aggiornare le disposizioni esistenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle modifiche o sui tempi di approvazione.

“Per quanto riguarda la competenza del ministero della Giustizia, abbiamo accolto l’invito a modificare le 231, sulle quali peraltro stiamo già lavorando da tempo. Questo non significa affatto limitare o addirittura rendere impuniti gli imprenditori che violano la legge. Il contrario. Significa dare maggiore sicurezza sia ai lavoratori che agli stessi imprenditori che oggi sono gravati di compiti e di costi che si riverberano sull’impresa, ma che poi non garantiscono a questi stessi imprenditori una sorta di garanzia contro azioni penali ingiustificate”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando la relazione del presidente Emanuele Orsini in occasione dell’assemblea generale di Confindustria a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Confindustria, Nordio: "Lavoriamo a modifica 231, siamo a buon punto"

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