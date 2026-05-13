Riccione conquista la Bandiera Azzurra 2026 al top nella promozione della salute e degli stili di vita attivi
Riccione ha ricevuto la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento assegnato a tredici città italiane. L’attestato viene conferito da Fidal e Anci a località che si distinguono per la promozione della salute e degli stili di vita attivi. La cerimonia di consegna si è svolta nelle scorse settimane, confermando l’impegno della città in questi settori.
Riccione è ufficialmente tra le tredici città italiane destinatarie della Bandiera azzurra 2026. Il prestigioso riconoscimento, promosso da Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) insieme all’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), premia le città che si distinguono maggiormente.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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