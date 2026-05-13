Riccione conquista la Bandiera Azzurra 2026 al top nella promozione della salute e degli stili di vita attivi

Riccione ha ricevuto la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento assegnato a tredici città italiane. L’attestato viene conferito da Fidal e Anci a località che si distinguono per la promozione della salute e degli stili di vita attivi. La cerimonia di consegna si è svolta nelle scorse settimane, confermando l’impegno della città in questi settori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui