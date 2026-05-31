‘Salotto’ pronto | apre il nuovo viale Ceccarini La sindaca | Era un sogno oggi è la realtà
È stato inaugurato il nuovo viale Ceccarini, con un tratto già aperto al pubblico e il restante in fase di completamento. La sindaca ha commentato che ciò che sembrava un sogno ora è realtà, dopo più di un anno di lavori e discussioni. La strada, definita come un “salotto”, rappresenta un intervento che ha richiesto tempo e confronti. La parte ancora in corso di realizzazione sarà completata a breve.
"Quello che era un sogno oggi è la realtà". La sindaca Daniela Angelini guarda al nuovo viale Ceccarini, che per metà è completato, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo oltre un anno di confronti, critiche e lavori. "Ci sono momenti in cui l’azione amministrativa deve saper unire una forte visione politica a una grande sostanza concreta. Quando abbiamo immaginato questo progetto era persino difficile sognare un nuovo viale Ceccarini. Oggi dimostriamo che questa squadra sa passare dal sogno al segno". Fermandosi sotto il gazebo del viale pare di trovarsi in una macchina del tempo. Guardando verso il mare c’è una pavimentazione in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciDa Pasqua, viale Ceccarini sarà aperto al traffico fino a viale Gramsci, segnando un nuovo capitolo nella riqualificazione urbana di Riccione.
Viale Ceccarini, ultimi lavori per aprire il nuovo tratto: summit tra Comune e residentiI lavori di riqualificazione di viale Ceccarini sono in fase di completamento, con gli ultimi interventi in corso.