‘Salotto’ pronto | apre il nuovo viale Ceccarini La sindaca | Era un sogno oggi è la realtà

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo viale Ceccarini, con un tratto già aperto al pubblico e il restante in fase di completamento. La sindaca ha commentato che ciò che sembrava un sogno ora è realtà, dopo più di un anno di lavori e discussioni. La strada, definita come un “salotto”, rappresenta un intervento che ha richiesto tempo e confronti. La parte ancora in corso di realizzazione sarà completata a breve.