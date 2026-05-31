A Capaccio, due giovani sono morti in due incidenti stradali avvenuti nello stesso giorno. In entrambi i casi, si sono verificati scontri frontali, con uno dei veicoli coinvolti che ha effettuato un sorpasso azzardato vicino all’uscita di Eboli. Complessivamente, nel sabato di sangue sono stati registrati otto incidenti sulla strada. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto e le responsabilità.

? Domande chiave Come sono avvenuti i due scontri mortali a Capaccio?. Chi ha causato il sorpasso azzardato vicino all'uscita di Eboli?. Perché i conducenti coinvolti a Eboli hanno ignorato la vittima?. Quali sono i punti più pericolosi della viabilità salernitana?.? In Breve Due giovani di Castellabate perdono la vita in un incidente a Capaccio.. Ferita una motociclista a Eboli vicino alla stazione di servizio Esso.. Scontro tra quattro veicoli sulla Statale 18 all'altezza di Villammare.. Due centanti rimangono feriti a Battipaglia durante la giornata di sabato.. Otto incidenti in 24 ore nel salernitano: sabato nero tra feriti e un appello per un pirata della strada a Eboli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, sabato di sangue: 8 incidenti e due giovani morti a Capaccio

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