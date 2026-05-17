Sabato di sangue sulle strade di Latina morti 4 giovani in tre incidenti | avevano fra i 27 e i 37 anni

Sabato di lutto sulle strade di Latina, dove in tre incidenti sono deceduti quattro giovani tra i 27 e i 37 anni. La prima collisione è avvenuta nella prima parte del giorno, coinvolgendo uno dei quattro ragazzi, seguito da altri due scontri che hanno causato altre due vittime. Tutti gli incidenti si sono verificati entro un arco temporale di 24 ore. Le vittime sono state identificate con i loro nomi e età, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Tre incidenti in 24 ore nelle strade di Latina con quattro ragazzi che hanno perso la vita: Simone Lauretti, Alessandro Buglione, Lorenzo Tuccinardi e Alessio Alberelli avevano fra i 27 e i 37 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SABATO DI SANGUE SULLE STRADE

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