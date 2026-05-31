Salento | Vigili del Fuoco allertati il sistema è già al limite

I Vigili del Fuoco del Salento hanno richiesto rinforzi provenienti da tutta Italia a causa del sistema di emergenza già al limite delle capacità. La richiesta di supporto è stata fatta in seguito a un aumento di interventi che ha superato le risorse disponibili. La Regione Puglia è sotto accusa per un ritardo nelle convenzioni, che avrebbe contribuito alla mancanza di mezzi e personale sufficienti per gestire l’emergenza.

? Punti chiave Perché i Vigili del Fuoco hanno già richiesto rinforzi da tutta Italia?. Quali responsabilità ricadono sulla Regione Puglia per il ritardo delle convenzioni?. Come influisce la vegetazione accumulata dopo le piogge sulla velocità dei roghi?. Chi deve garantire la pulizia dei terreni per evitare nuovi disastri?.? In Breve Sindacati FNS CISL, UILPA, CONFSAL e FEDERDISTAT denunciano collasso risorse e stress operatori.. Rappresentanti Luperto, De Giorgi, Del Coco e Pascali criticano ritardi convenzione AIB.. Vegetazione rigogliosa post piogge e mancata pulizia terreni alimentano roghi tra Andrano e Tricase.. Necessità di rinforzi per gestire emergenza operativa in provincia di Lecce prima dell'estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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