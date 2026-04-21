Non ci risponde più allertati dal 118 i vigili del fuoco fanno irruzione in casa | la donna era scivolata nella vasca

I vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto dal 118, poiché non riuscivano a contattare un’anziana donna. Quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato la donna caduta nella vasca da bagno. La donna è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario. La polizia ha avviato le verifiche sul motivo della mancata comunicazione.

Non riuscivano a mettersi in contatto con una donna anziana e per sincerarsi che non le fosse accaduto qualcosa di grave, hanno lanciato una richiesta d’aiuto alla centrale operativa del 118. Le operazioni di soccorso sono scattate a San Severo intorno alle 9.40, quando i familiari - preoccupati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Allarme in via Serafino Soldi, anziana non risponde: intervengono vigili del fuoco e 118Avellino, 14 aprile 2026 — Attimi di apprensione oggi, intorno alle 18, in via Serafino Soldi nel capoluogo irpino, dove la mancata risposta di una... Donna non risponde ai familiari, scatta l’allarme: intervengono i vigili del fuocoPaura, questa sera, in via XXIV Maggio a Cava de' Tirreni, dov'è stato necessario l'arrivo anche della Croce Rossa per trasportare la malcapitata in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Allarme in via Serafino Soldi, anziana non risponde: intervengono vigili del fuoco e 118; Garlasco in Tv, Cataliotti: A oggi niente mi preoccupa. Una vicina dei Poggi smentisce Sempio: Non l'ho mai visto; Torre del Lago, non risponde al telefono: trovato morto nella sua casa. Salvini contestato a Siena, lui risponde: Non ci sono più i compagni di una voltaSe dovete insultare fatelo bene, non ci sono più i compagni di una volta, quattro ragazzini figli di papà Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Siena, in ... affaritaliani.it Il Sindaco di Padova risponde così agli attacchi del Primo Cittadino di Noventa padovana Marcello Bano facebook Tiago Gabriel risponde ad Harrison, giallorossi quartultimi con la Cremonese e viola quasi salvi #Calcio #SerieA #LecceFiorentina x.com