Un’esperta ha affermato che il blocco del GNL proveniente dalla Russia potrebbe diventare difficile da gestire se la situazione nel Golfo di Hormuz dovesse continuare. Ha suggerito che è necessario ridurre la domanda di energia, anche se i governi preferiscono attendere di trovarsi in una posizione di emergenza prima di prendere decisioni chiare. La questione energetica resta al centro delle preoccupazioni dell’Europa e dell’Italia, in un periodo di crisi globale.

Davvero in questa fase di crisi energetica l’Europa, e l’Italia in particolare, non possono fare a meno del gas russo, come ha lasciato intendere domenica parlando dalla Scuola di formazione della Lega l’appena riconfermato ad di Eni Claudio Descalzi? Cosa rischiamo se i traffici nello Stretto di Hormuz continueranno ad essere estremamente ridotti a causa del conflitto scatenato da Usa e Israele? Per il prossimo inverno il riscaldamento è assicurato? Il gas naturale liquefatto statunitense ci salverà o ce lo soffieranno – offrendo di più – i Paesi asiatici? Ilfattoquotidiano.it ha chiesto lumi a Anne-Sophie Corbeau, esperta di mercati del gas e ricercatrice al Center on Global Energy Policy della Columbia University.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esperta: “Lo stop al gnl russo? Se il blocco di Hormuz continua sarà complicato. Va ridotta la domanda, ma i governi lo diranno solo quando saranno con le spalle al muro”

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L'Ue contro lo stop a Hormuz, presto conferenza dei volenterosiLo stretto di Hormuz deve riaprire alla libera navigazione. E' la linea senza se e senza ma dell'Europa, che però ora se la deve vedere pure con il blocco navale decretato da Donald Trump. ansa.it

Stretto di Hormuz, così un paradiso fragile ricco di animali viene minacciato dalla guerra @lazampa @LaStampa x.com

Le esportazioni di petrolio della Norvegia sono aumentate sensibilmente a marzo, portando le entrate ai massimi da anni, mentre i disagi dovuti alla guerra con l'Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz hanno fatto salire i prezzi. https://l.euronews.com/W facebook