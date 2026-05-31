Sala conferenze intitolata a Di Bella primo direttore del Ccp
Da venerdì, la sala conferenze principale di Cattolica è intitolata a Marcello Di Bella, primo direttore del Centro di Coordinamento Provinciale. La nuova denominazione è stata ufficializzata durante un evento pubblico. La sala rappresenta ora il centro delle attività civiche e culturali della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno ricordato il ruolo di Di Bella nel promuovere iniziative pubbliche e culturali.
Da venerdì, il cuore pulsante del dibattito cittadino a Cattolica si chiama “ Sala Conferenze Marcello Di Bella ”. La targa con il nome del compianto ex direttore del Centro Culturale Polivalente, scomparso nel 2022, animatore e innovatore per tanti anni della vita culturale di Cattolica e del territorio, si trova all’ingresso della Sala e rappresenterà per sempre l’impegno dell’Amministrazione e della comunità a tenere viva e a portare avanti l’eredità culturale del primo direttore del Ccp Marcello Di Bella. Venerdì si è tenuta la cerimonia di intitolazione ufficiale presieduta dalla Sindaca Franca Foronchi insieme con il Vice Sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, il dirigente alla cultura Riccardo Benzi, la direttrice del Centro Culturale Polivalente Cristina Bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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