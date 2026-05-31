sala conferenze intitolata a di bella primo direttore del ccp

Notizia in breve

Da venerdì, la sala conferenze principale di Cattolica è intitolata a Marcello Di Bella, primo direttore del Centro di Coordinamento Provinciale. La nuova denominazione è stata ufficializzata durante un evento pubblico. La sala rappresenta ora il centro delle attività civiche e culturali della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno ricordato il ruolo di Di Bella nel promuovere iniziative pubbliche e culturali.