La sala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Matteotti l' intervento del promotore Alfonso Nori

La sala consiliare del Comune di Spoltore è stata recentemente intitolata a Giacomo Matteotti, figura storica del XX secolo. L'evento si è accompagnato all'intervento di Alfonso Nori, professore di lettere e residente nella zona, che ha condiviso il suo punto di vista sulla scelta. La proposta di intitolazione, sostenuta anche dall'Anpi, ha portato all'assegnazione del nome del politico al locale spazio istituzionale.

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Alfonso Nori, professore di lettere residente a Spoltore e appassionato di storia, che ha proposto, insieme all'Anpi, di intitolare la sala consiliare del Comune di Spoltore a Giacomo Matteotti. «Egregio Direttore, quale promotore, tra gli altri cittadini.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica... Castigliego (Pd): "Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore"«L’intitolazione della sala consiliare di Spoltore a Giacomo Matteotti rappresenta una grande notizia e una scelta dal forte valore simbolico e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Lega Giovani sulla sala consiliare di Spoltore intitolata a Matteotti: Serve rispetto per cittadini e consiglio comunale; Stamattina il Consiglio sulla ‘vicenda’ Matteotti e assunzioni alla Spoltore Servizi; Castigliego (Pd): Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore; Spoltore, scontro sull’intitolazione della Sala Consiliare a Giacomo Matteotti. La sala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Matteotti, l'intervento del promotore Alfonso NoriRiceviamo e pubblichiamo l'intervento di Alfonso Nori, professore di lettere residente a Spoltore e appassionato di storia, che ha proposto, insieme all'Anpi, di intitolare la sala consiliare del Comu ... ilpescara.it La Sala Consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo MatteottiSala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo Matteotti nel 102esimo anniversario del processo a suo carico. Nell’occasione presentati gli eventi organizzati per il 25 aprile festa della ... rete8.it Chiesto l’annullamento del referendum indetto dal comune di Spoltore - facebook.com facebook