Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore FOTO

Il 23 aprile, il Comune di Spoltore ha ufficialmente dedicato la sala consiliare a Giacomo Matteotti. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all'inaugurazione della nuova intitolazione. La decisione si inserisce in un percorso di riconoscimento pubblico della figura storica, nota per il suo ruolo nella politica italiana e per il suo impegno contro le ingiustizie.

Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica italiana e simbolo senza tempo di coraggio civile, integrità morale e difesa della libertà. Giacomo Matteotti, deputato socialista e strenuo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre AnnunziataTempo di lettura: < 1 minuto Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata intitolerà la propria sala consiliare a Gennaro Torrese,... Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio BorsellinoLa sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Sala consiliare di Spoltore verrà intitolata a Giacomo Matteotti; Spoltore, giovedì 23 aprile l’intitolazione della Sala Consiliare a Giacomo Matteotti; Il 25 aprile in una stretta di mano! Quel gesto diventato iconico da parte di Aldo Valerio ‘Riccio’; Arte - Passione - Professione: la retrospettiva alla Galleria San. Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]La decisione, presa dal consiglio comunale, nasce da un impulso dell'Anpi e di Alfonso Nori, professore di lettere residente a Spoltore e appassionato di storia ... ilpescara.it La Sala Consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo MatteottiSala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo Matteotti nel 102esimo anniversario del processo a suo carico. Nell’occasione presentati gli eventi organizzati per il 25 aprile festa della ... rete8.it Giacomo Matteotti, libertà e democrazia al centro dell'incontro con gli studenti a Narni L'ARTICOLO: https://www.umbria24.it/attualita/giacomo-matteotti-liberta-e-democrazia-al-centro-dellincontro-con-gli-studenti-a-narni/ - facebook.com facebook Un eroe del secolo scorso: Giacomo Matteotti x.com