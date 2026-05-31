Il programma del SailGP a New York è stato modificato a causa del vento, con la prima giornata ridimensionata. I Los Gallos si sono posizionati in testa dopo le regate disputate. La sesta tappa della competizione, nota come la “Formula 1” della vela, ha visto le prove iniziali influenzate dalle condizioni meteo. La giornata ha visto le regate svolgersi in un formato ridotto rispetto al previsto.

Il meteo modifica il programma nella giornata inaugurale del SailGP 2026 di New York, sesta tappa della competizione itinerante soprannominata la “Formula 1” della vela. Per via del forte vento abbattutosi sulla città statunitense che ha ostacolato le operazioni di sollevamento delle imbarcazioni, la direzione gara ha deciso di optare per una modifica del format, consentendo la partecipazione di soli quattro equipaggi, selezionati in base alla classifica attuale del Campionato, assegnando un punteggio rimodificato. Dopo i primi tre segmenti a guidare le operazioni sono stati i Los Gallos di Diego Botin. Il team iberico ha cominciato la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SailGP: i Los Gallos avanti nel day-1 di New York con un format ridimensionato per il vento

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