Pentathlon cambia il format di nuoto e laser run in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La UIPM ha annunciato modifiche ai format di nuoto e laser run nel pentathlon moderno, a poco più di cinque anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le nuove regole riguardano le modalità di svolgimento delle prove di nuoto e laser run, che saranno adottate nelle competizioni internazionali in vista della rassegna olimpica. Le variazioni interessano le modalità di esecuzione e i tempi di svolgimento delle due discipline.

La UIPM ha introdotto i nuovi format di nuoto e laser run nelle gare di pentathlon moderno, che continua a cambiare volto in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dopo l’avvento della corsa ad ostacoli al posto dell’equitazione, ed il tabellone ad eliminazione diretta nella scherma, cambia ancora pelle lo sport del soldato. Variazioni anche per le altre due prove previste: nel nuoto cambia sia la distanza da percorrere che il sistema di punteggio. Dai 200 stile libero si passa alla mezza distanza, con i 100 stile libero, che però assegneranno 5 punti, e non più 2, per ogni secondo di differenza tra i tempi degli atleti. Più articolata anche la prova decisiva: nel laser run le serie di tiro passeranno da quattro a cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, cambia il format di nuoto e laser run in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Articoli correlati Pentathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per Los Angeles 2028. Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028World Aquatics ha reso noti anche i criteri per ottenere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 nel nuoto di fondo.