sabati del guercino un format vincente

Nel centro storico si sono svolti i Sabati del Guercino, attirando centinaia di persone. L’evento ha coinvolto negozi e attività locali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Le strade si sono animate di incontri e scambi tra visitatori e commercianti, rafforzando i legami tra le realtà del territorio. La manifestazione si conferma come un’occasione per sostenere l’economia locale e promuovere la socialità.

Persone in cento storico, sostegno a negozi e attività, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, occasioni di socialità e rafforzamento della collaborazione tra realtà del territorio. E questo il successo della quarta edizione appena conclusa, dei tre sabati del Guercino, uno strumento di rigenerazione e promozione del centro storico e dell’economia locale, oltre che in un appuntamento di intrattenimento di successo. Grandissimo successo per i laboratori dedicati a grandi e bambini, tra momenti di gioco e appuntamenti creativi, dalla ceramica al format del Paint & Wine. Vincenti anche le novità interattive: sold out per l’Escape Room al Bar Italia e il Cluedo Vivente che ha trasformato il centro in un palcoscenico misterioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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