' I Sabati del Guercino' eventi degustazioni e intrattenimento per tutte le età | il programma

Dopo il successo delle edizioni precedenti, ‘I Sabati del Guercino’ tornano a Cento con un programma che prevede eventi, degustazioni e attività di intrattenimento pensate per tutte le età. La manifestazione si svolge nel centro della città e si svolge di sabato, riproponendo iniziative già consolidate e aggiungendo nuove proposte per il pubblico. La rassegna si estende per diverse settimane, coinvolgendo vari luoghi e punti di ritrovo nel centro storico.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, ‘I Sabati del Guercino’ tornano ad animare il centro di Cento con un programma ancora più ricco di eventi, degustazioni e intrattenimento per tutte le età. Sabato 9, 16 e 23 maggio, dalle 17 alle 22, tre giornate speciali per vivere la città tra.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Non temete, amanti dei calici… le degustazioni non sono finite Anzi, stanno per tornare più ricche che mai A maggio ricominciano @isabatidelguercino, che riportano nel cuore di Cento tre serate da vivere tra gusto, musica e divertimento Vi aspettano: - facebook.com facebook