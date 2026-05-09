Eventi e attrazioni di ogni tipo Scattano i ’Sabati del Guercino’

A Cento, il fine settimana si anima con una serie di eventi dedicati a diverse passioni. Sono in programma i ‘Sabati del Guercino’, una rassegna che comprende attività artistiche, degustazioni di vino e momenti di divertimento. L'iniziativa si svolge in tre giornate e offre un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono artisti, produttori e pubblico locale. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e locali.

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Tantissimi e di tutti i tipi, gli eventi in questo week end a Cento. Prendono il via i tre ‘ Sabati del Guercino ’ tra arte, vino e gioco. Con ‘ Calici del Guercino ’ si potranno acquistare in piazza dei gettoni e previa cauzione, anche un calice e si potrà andare nei tantissimi esercenti aderenti all’iniziativa, per fare degustazioni. Alle 15, con ritrovo al sagrato della chiesa dei Servi, ci sarà la visita guidata benefica ‘Cento e le sue chiese’, a cura del Settore Zimmer mentre, alle 17 in Sa Lorenzo, prenderà vita ‘L’Annuncio’, cioè la conversazione itinerante a cura del Centro Studi Guercino, con partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eventi e attrazioni di ogni tipo. Scattano i ’Sabati del Guercino’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 'I Sabati del Guercino', eventi, degustazioni e intrattenimento per tutte le età: il programmaDopo il grande successo delle scorse edizioni, ‘I Sabati del Guercino’ tornano ad animare il centro di Cento con un programma ancora più ricco di... Il fronte del no si allarga: "Davanti alla Cattedrale sparata musica d’ogni tipo"Il fronte del no aperto l’altro giorno dal Capitolo della Cattedrale – la piazza è stata sequestrata, una delle accuse più forti contro il maxi... Una raccolta di contenuti Si parla di: Eventi e attrazioni di ogni tipo. Scattano i ’Sabati del Guercino’. Eventi e attrazioni di ogni tipo. Scattano i 'Sabati del Guercino'Tantissimi e di tutti i tipi, gli eventi in questo week end a Cento. Prendono il via i tre ... msn.com Museo Kronos e Cupola del Guercino: un nuovo modo di vivere il patrimonio tra esperienza e libertàDa sabato 25 aprile il Museo Kronos e la Cupola del Guercino si preparano a inaugurare una nuova fase, fondata su un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare la visita in un’esperienza personale, acces ... ilpiacenza.it