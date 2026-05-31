Domenica a Mosca si svolge il torneo di tennistavolo più grande al mondo, con 7.000 atleti iscritti. La competizione si estende su più campi all’interno di una grande struttura, dove si sfidano giocatori di diverse nazionalità. La manifestazione coinvolge categorie di tutte le età e livelli, creando un evento di grande affluenza e attenzione internazionale. Si prevede che venga stabilito un nuovo record mondiale di partecipanti.

Domenica a Mosca si prevede che venga stabilito il record mondiale per il maggior numero di partecipanti a un torneo di tennistavolo. Circa 7.000 atleti si sono riuniti allo stadio Luzhniki dove sono stati allestiti 200 tavoli alla presenza di 100 arbitri. Alla competizione prendono parte tre categorie di sportivi: bambini, dilettanti e veterani. Lo scorso anno presero parte all’evento ben 5.167 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, a Mosca il torneo di tennistavolo più grande del mondo: presenti 7000 atleti

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